Москвичам рассказали о погоде в последний день марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко
В четверг, 31 марта, столичный регион окажется под влиянием атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода и снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Температура воздуха в Москве составит +3...+1 градус, в Подмосковье – +3...-2 градуса. Ветер будет восточного направления с порывами до 8 метров в секунду.
"Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%. В столичном регионе сохранится холодная погода с небольшими морозами по ночам и с небольшим плюсом в дневные часы", – говорится в сообщении.
В Московском регионе продлен желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, предупреждение действует до 22:00 пятницы, 1 апреля.
В начале апреля москвичи окажутся на границе зимы и весны. По данным синоптиков, ожидаются мокрый снег и порывистый ветер. Температура будет колебаться от 0…-5 градусов в ночные часы до 0...+5 градусов днем.
Возвращение в Москву весенней погоды ожидается не ранее второй декады апреля. Об этом ранее заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, первые 3–4 дня апреля будут по-зимнему холодными, а положительная среднесуточная температура, которая повлечет активное таяние выпавшего снега, придет в столичный регион несколько позднее.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 31 марта
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