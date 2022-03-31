Москвичам рассказали о погоде в последний день марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

В четверг, 31 марта, столичный регион окажется под влиянием атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода и снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит +3...+1 градус, в Подмосковье – +3...-2 градуса. Ветер будет восточного направления с порывами до 8 метров в секунду.

"Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%. В столичном регионе сохранится холодная погода с небольшими морозами по ночам и с небольшим плюсом в дневные часы", – говорится в сообщении.

В Московском регионе продлен желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, предупреждение действует до 22:00 пятницы, 1 апреля.

В начале апреля москвичи окажутся на границе зимы и весны. По данным синоптиков, ожидаются мокрый снег и порывистый ветер. Температура будет колебаться от 0…-5 градусов в ночные часы до 0...+5 градусов днем.

Возвращение в Москву весенней погоды ожидается не ранее второй декады апреля. Об этом ранее заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, первые 3–4 дня апреля будут по-зимнему холодными, а положительная среднесуточная температура, которая повлечет активное таяние выпавшего снега, придет в столичный регион несколько позднее.