Зоозащитник заявила о необходимости штрафов за выброс животных

Фото: depositphotos/EcoPic

Руководитель организации "Зооправо" Анастасия Федюнина назвала необходимой регистрацию животных и заявила о необходимости штрафов за выброс питомцев. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам специалиста, регистрация животных – как домашних, так и безнадзорных – поможет сократить появление большого числа бродячих питомцев.

"Для того чтобы прийти к гуманному решению этого вопроса, сокращения численности гуманным способом, необходимо регистрировать животных, необходимо вводить меры ответственности для недобросовестных владельцев", – заявила Федюнина.

Зоозащитница подчеркнула, что будет легко выяснить, было ли животное выброшено или сбежало самостоятельно. В этом случае также будет оцениваться, принимал ли владелец меры для безопасности питомца.

Рассматривать случаи потери или выброса домашнего животного будет специальная комиссия. Ее образуют после того, как в законодательство РФ внесут нормы об ответственности владельцев, уточнила эксперт.

Член Совета Федерации Александр Башкин ранее предложил штрафовать людей, которые выбрасывают собак или кошек на улицу. По его мнению, животных необходимо в обязательном порядке регистрировать и чипировать.

