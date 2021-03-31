Зоозащитник заявила о необходимости штрафов за выброс животных

Фото: depositphotos/EcoPic
Руководитель организации "Зооправо" Анастасия Федюнина назвала необходимой регистрацию животных и заявила о необходимости штрафов за выброс питомцев. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам специалиста, регистрация животных – как домашних, так и безнадзорных – поможет сократить появление большого числа бродячих питомцев.
"Для того чтобы прийти к гуманному решению этого вопроса, сокращения численности гуманным способом, необходимо регистрировать животных, необходимо вводить меры ответственности для недобросовестных владельцев", – заявила Федюнина.
Зоозащитница подчеркнула, что будет легко выяснить, было ли животное выброшено или сбежало самостоятельно. В этом случае также будет оцениваться, принимал ли владелец меры для безопасности питомца.
Рассматривать случаи потери или выброса домашнего животного будет специальная комиссия. Ее образуют после того, как в законодательство РФ внесут нормы об ответственности владельцев, уточнила эксперт.
Член Совета Федерации Александр Башкин ранее предложил штрафовать людей, которые выбрасывают собак или кошек на улицу. По его мнению, животных необходимо в обязательном порядке регистрировать и чипировать.
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: