Волонтерский штаб журналиста Евгения Попова начал работу в Западном округе Москвы

Фото: popov2021.ru

30 марта состоялось официальное открытие волонтерского штаба журналиста Евгения Попова. Организаторы и добровольцы смогли познакомиться и пообщаться в неформальной обстановке.

В рядах штаба более ста активистов, которые готовы оказывать помощь москвичам. Они будут помогать пожилым, одиноким, инвалидам, многодетным семьям.

"За время моего знакомства с округом я убедился, что остается актуальным запрос на благотворительную помощь, независимо от развития ситуации с пандемией", – отметил журналист.

Оставить заявку на помощь жители могут на сайте popov2021.ru. Также уже начали поступать первые звонки на телефон горячей линии +7 (968) 515-20-21. Кроме того, планируется поиск новых направлений поддержки.

"Уверен, что деятельность добровольцев принесет много пользы жителям округа", – отметил кинорежиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

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