Волонтерский штаб журналиста Евгения Попова начал работу в Западном округе Москвы

Фото: popov2021.ru
30 марта состоялось официальное открытие волонтерского штаба журналиста Евгения Попова. Организаторы и добровольцы смогли познакомиться и пообщаться в неформальной обстановке.
В рядах штаба более ста активистов, которые готовы оказывать помощь москвичам. Они будут помогать пожилым, одиноким, инвалидам, многодетным семьям.
"За время моего знакомства с округом я убедился, что остается актуальным запрос на благотворительную помощь, независимо от развития ситуации с пандемией", – отметил журналист.
Оставить заявку на помощь жители могут на сайте popov2021.ru. Также уже начали поступать первые звонки на телефон горячей линии +7 (968) 515-20-21. Кроме того, планируется поиск новых направлений поддержки.
"Уверен, что деятельность добровольцев принесет много пользы жителям округа", – отметил кинорежиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 23 тысяч человек стали участниками столичной акции #МыВместе за год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: