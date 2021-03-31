Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные прогнозируются небольшие осадки, ветер и температура до +7 градусов, сообщает РИА Новости.
"В пятницу на погоду будет влиять циклон, который вольется в ложбину северо-западного циклона, и поэтому у нас характер погоды в выходные дни, 3 и 4 числа, будет меняться", – рассказала Позднякова.
Синоптик при этом отметила, что в ночные часы в Москве ожидается около -1... +1 градуса, также прогнозируется мокрый снег с дождем. В дневные часы возможен небольшой дождь.
"В субботу будет довольно плотный северо-западный ветер, в воскресенье погода будет покомфортнее, потому что ветер потише. То есть температура воздуха будет близка к климатической норме", – добавила специалист.
Ранее синоптики пообещали москвичам возвращение тепла на следующей неделе. Ожидается, что днем столбики термометров будут показывать около +11 градусов.
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
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