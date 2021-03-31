В России предложили провести проверку нотариусов из-за навязывания лишних услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин направил Михаилу Мишустину предложение провести в России проверку нотариальных контор из-за случаев навязывания клиентам дополнительных услуг. Об этом сообщает RT.

В письме премьер-министру Егармин утверждает, что навязывание лишних услуг приводит к удорожанию нотариального обслуживание. В качестве примера он привел ситуацию, когда потребитель приходит в нотариальную контору с уже составленным документом для заверения подписи. Такая услуга стоит около 300 рублей. Однако нередко в таких случаях клиента убеждают в необходимости полного переписывания и переоформления документа у нотариуса, что обойдется примерно в 1 500 рублей.

Егармин отмечает, что согласно решению судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, дополнительные услуги не являются неотъемлемой частью нотариальных действий. Об этом же говорит и норма закона "О защите прав потребителей", однако нотариусы часто игнорируют эти уточнения.

"Прошу дать поручения ФАС провести проверку нотариальных контор на предмет картельного сговора, Роспотребнадзору – провести проверку на предмет нарушения прав потребителей, Минюсту – провести проверку соблюдения нотариальными конторами установленных требований законодательства", – говорится в письме.

Ранее Сергей Собянин отменил ограничения часов работы в нотариальных конторах. Теперь нотариусы города смогут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя время приема посетителей. Лишь оговаривается, что количество приемных часов не может быть меньше 30 часов в неделю.