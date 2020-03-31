В Анапе загорелся камыш на площади 1,2 тысячи кв метров

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В плавневой зоне Анапы загорелся камыш. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар возник на улице Набережной. К ликвидации возгорания привлечены 48 человек и 11 единиц техники.

В субботу, 28 марта, камыш загорелся в Ростове-на-Дону недалеко от "Ростов Арены". Площадь возгорания составила 25 гектаров. В ходе тушения пожара погиб пожарный.

Причиной пожара мог стать умышленный поджог, так как на месте горения было пять очагов.