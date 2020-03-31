Еще три пациента с коронавирусом вылечились в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Московской области побороли коронавирус еще три пациента, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Всех выздоровевших выписали из стационара после того, как был получен отрицательный результат на коронавирусную инфекцию, передает Агентство "Москва".

На сегодняшний день от COVID-19 в Московской области вылечились уже 17 человек. Всего же по области выявлено 119 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что количество выздоровевших от COVID-19 в Москве увеличилось до 70 человек. За прошедшие сутки из больниц были выписаны еще 42 человека, у которых ранее была коронавирусная инфекция.