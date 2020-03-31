В Грузии запретили продавать алкоголь

Фото: depositphotos/Sonar
Правительство Грузии запретило продавать алкогольные напитки до окончания чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"На время режима ЧП запрещается функционирование объектов по реализации вина, алкогольных напитков виноградного производства, спиртных напитков и пива", – говорится в сообщении.
Из документа следует, что во всех ресторанах и объектах питания допускается только обслуживание с доставкой на дом.
Власти Грузии объявили чрезвычайное положение до 21 апреля из-за коронавируса. В городе также введен комендантский час с 21:00 до 06:00.
Запреты введены на передвижение общественного транспорта, в личном автомобиле допустимо не более трех пассажиров. Людям старше 70 лет запрещено покидать свои квартиры, разрешено только выходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку.
Во вторник, 31 марта, число заразившихся коронавирусом в Грузии дошло до 110 человек, вылечился 21 человек. На самоизоляции дома находится более четырех тысяч граждан Грузии, в больницах – 278.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.
Москвичей призвали соблюдать дистанцию при общении из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: