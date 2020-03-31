В Грузии запретили продавать алкоголь

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Правительство Грузии запретило продавать алкогольные напитки до окончания чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"На время режима ЧП запрещается функционирование объектов по реализации вина, алкогольных напитков виноградного производства, спиртных напитков и пива", – говорится в сообщении.

Из документа следует, что во всех ресторанах и объектах питания допускается только обслуживание с доставкой на дом.

Власти Грузии объявили чрезвычайное положение до 21 апреля из-за коронавируса. В городе также введен комендантский час с 21:00 до 06:00.

Запреты введены на передвижение общественного транспорта, в личном автомобиле допустимо не более трех пассажиров. Людям старше 70 лет запрещено покидать свои квартиры, разрешено только выходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку.

Во вторник, 31 марта, число заразившихся коронавирусом в Грузии дошло до 110 человек, вылечился 21 человек. На самоизоляции дома находится более четырех тысяч граждан Грузии, в больницах – 278.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

