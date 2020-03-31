Участниками онлайн-проекта "Технограда" по поиску работы стали 3,5 тысячи человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Онлайн-проект по кадровому консультированию собрал 3,5 тысячи слушателей. К интерактивной лекционной платформе "Технограда" присоединились пользователи из России, Румынии, Словении, США, Швейцарии и Казахстана, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" расширяет границы – теперь мы можем обучать людей из регионов России и зарубежных стран", – обратил внимание руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, проект оказался популярен и у жителей Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ленинградской, Свердловской, Ростовской, Новосибирской областей.

В рамках проекта со слушателями делились, где стоит искать работу, как составить резюме, а также подготовиться к собеседованию. При этом психологи давали советы соискателям, чтобы те обрели уверенность при поиске новой работы. Кроме того, все желающие могли узнать об особенностях написания сопроводительных писем.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" является уникальной образовательной площадкой на ВДНХ. Поддерживает ее департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Ранее стало известно, что ВДНХ подготовила онлайн-мероприятия для москвичей на нерабочей неделе.