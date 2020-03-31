Госдума приняла в первом чтении проект о повышении выплат по больничному до размера МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о повышении до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) суммы выплат по больничному до конца 2020 года, сообщает Агентство "Москва".

Предполагается, что такая мера будет действовать до 31 декабря. Оплачивать больничный, исходя из МРОТ, будут в случае, если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц окажется ниже этой суммы.

При начислении пособий будут учитывать и районные коэффициенты к зарплате.

Сейчас больничные оплачивают исходя из средней зарплаты и стажа сотрудника. При расчете пособия из МРОТ без учета стажа средний дневной размер выплаты прогнозируется на уровне 995,7 рубля и увеличится на 19,52 рубля.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье.