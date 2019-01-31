Оркестр Мариинки даст концерт в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Солисты и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 1 февраля впервые исполнят "Песнь о земле" Густава Малера в Московском концертном зале "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба театра накануне выступления.

Концерт начнется в 19:00. Вокальные партии исполнят солисты оперной труппы Мариинского театра Юлия Маточкина (меццо-сопрано) и Михаил Векуа (тенор).

Также в программе прозвучит Концерт для скрипки с оркестром № 1 Дмитрия Шостаковича, солистом выступит Сергей Хачатрян.

Ранее портал Москва 24 опубликовал материал о главных классических концертах февраля. В их числе выступления Якуба Йозефа Орлинского, Теодора Курентзиса и Дениса Мацуева.