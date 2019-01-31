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17:42

Оркестр Мариинки даст концерт в "Зарядье"

общество культура

17:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Солисты и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 1 февраля впервые исполнят "Песнь о земле" Густава Малера в Московском концертном зале "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба театра накануне выступления.

Концерт начнется в 19:00. Вокальные партии исполнят солисты оперной труппы Мариинского театра Юлия Маточкина (меццо-сопрано) и Михаил Векуа (тенор).

Также в программе прозвучит Концерт для скрипки с оркестром № 1 Дмитрия Шостаковича, солистом выступит Сергей Хачатрян.

Ранее портал Москва 24 опубликовал материал о главных классических концертах февраля. В их числе выступления Якуба Йозефа Орлинского, Теодора Курентзиса и Дениса Мацуева.

общество культура

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