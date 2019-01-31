Немерюк назвал абсурдом разговоры о перебоях с продуктами в Москве

В департаменте торговли рассказали, хватит ли продуктов москвичам

Увеличение времени рассмотрения заявок на получение разовых пропусков должно упорядочить действующую систему. При этом изменения никак не отразятся на поставках продуктов в столичные магазины, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В беседе с телеканалом Москва 24 руководитель ведомства подчеркнул, что почти все предприятия, которые поставляют товары в торговые сети города, имеют постоянные пропуска.

"Таких пропусков на сегодняшний день в Москве выдано более 76 тысяч. Поэтому говорить или даже предполагать о возможном перебое с продуктами в московских магазинах – это просто абсурд. Тем более говорить о том, что из-за этого вырастут цены", – сказал Алексей Немерюк.

У предприятий, с которыми сотрудничают магазины, нет никаких проблем с получением пропусков. Они продолжают работать в штатном режиме. "Мы никаких опасений здесь не видим", – добавил руководитель департамента.

Основное нововведение, по словам Немерюка, связано с разовыми пропусками. Время рассмотрения заявок с трех часов увеличилось до восьми. О планируемых изменениях столичный Дептранс говорил еще в прошлом году.

Ранее СМИ напугали москвичей возможным дефицитом продуктов. Якобы из-за новых правил оформления пропусков на фуры в магазинах могут начаться перебои с едой, а цены на товары вырастут.

Сергей Собянин заявил, что эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Глава города обратил внимание, что пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно.

В свою очередь, Алексей Немерюк пояснил, что департамент транспорта и департамент торговли и услуг готовы взаимодействовать по этому вопросу с представителями торговых сетей. Сами сообщения о вероятных поставках он сравнил со спекуляцией.

Его слова подтвердили и в московском Дептрансе. В ведомстве уточнили, что две тысячи владельцев грузовых автомобилей получили разовый пропуск в срок до восьми часов. Этого количества машин хватит, чтобы обеспечить транспортными услугами город, вдвое превышающий по размерам столицу.