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12:15

Сугробы в Москве подтаяли на 3 сантиметра после дождя

общество погода

12:15

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Прошедший утром 31 января дождь уменьшил высоту снега на три сантиметра в районе метеостанции ВДНХ, сообщает портал "Метеоновости".

При этом не во всех районах Москвы высота сугробов уменьшилась. Там, где в ночь на четверг шел не дождь, а снег, высота снежного покрова увеличилась. Так, в Немчиновке она достигла 51 сантиметра (вчера было 47 сантиметров). Также снега стало больше в Тушине (на 3 сантиметра) и на Балчуге (на 2).

В последние два дня января в Москву пришла оттепель, температура воздуха поднималась до плюс трех градусов. За последние сутки в столице выпало около 10% месячной нормы осадков в виде снега и дождя. К вечеру 31 января синоптики прогнозируют сильную гололедицу, которая доставит хлопоты водителям и пешеходам.

общество погода

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