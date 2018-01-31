"Смешарики" будут обучать детей финансовой грамотности

31 января 2018, 15:05
Фото: мультфильм "Смешарики"
Группа Компаний "Рики" и Студия компьютерной анимации "Петербург" запускает проект "Азбука финансовой грамотности со Смешариками". Об этом сообщает ТАСС.
Обучать детей будут в цикле серий и печатных изданий "Азбука финансовой грамотности со смешариками". Отмечается, что проект поможет научиться верно оценивать финансовые возможности, прогнозировать последствия решений и нести ответственность за свои поступки.
Смешарики расскажут детям, что такое доходы, расходы и личные сбережения. Маленькие зрители узнают про базовые принципы планирования бюджета и создания накоплений, поймут основы финансовой безопасности, страхования, кредитования и инвестирования. Также они освоят азы финансовой арифметики и права потребителей.
Дети смогут читать и смотреть мультфильмы и выполнять задания вместе со взрослыми. Отмечается, что все темы полностью соответствуют системе финансовой компетентности для школьников в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка.
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