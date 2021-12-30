В Госдуме прокомментировали возможное исчезновение ртутных градусников в РФ

Фото: Агентство "Москва"
Россиянам не следует паниковать из-за возможного исчезновения ртутных термометров с прилавков российских аптек. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"Термометры на основе спирта не уступают ртутным по точности измерений", – сказал он.
Такая тенденция имеет и положительные стороны, выразил мнение Огуль. В частности, он напомнил, что ртутный градусник может быть опасен: если его разбить и вовремя не собрать ртуть, то есть вероятность отравиться парами ртути.
О скором исчезновении ртутных термометров ранее сообщили представители аптечных сетей и маркетплейсов. По их словам, это обусловлено подписанием Россией и другими странами в 2013–2014 годах так называемой Минаматской конвенции, которая с 2020 года запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.
Россиян предупредили о возможном исчезновении ртутных градусников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: