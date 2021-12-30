В Госдуме прокомментировали возможное исчезновение ртутных градусников в РФ

Фото: Агентство "Москва"

Россиянам не следует паниковать из-за возможного исчезновения ртутных термометров с прилавков российских аптек. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Термометры на основе спирта не уступают ртутным по точности измерений", – сказал он.

Такая тенденция имеет и положительные стороны, выразил мнение Огуль. В частности, он напомнил, что ртутный градусник может быть опасен: если его разбить и вовремя не собрать ртуть, то есть вероятность отравиться парами ртути.

О скором исчезновении ртутных термометров ранее сообщили представители аптечных сетей и маркетплейсов. По их словам, это обусловлено подписанием Россией и другими странами в 2013–2014 годах так называемой Минаматской конвенции, которая с 2020 года запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.

