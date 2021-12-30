Движение транспорта ограничат в Москве в новогоднюю ночь

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Москва 24

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Общество

07:59

В МЧС дали советы по установке новогодней елки

общество безопасность праздники Новый год 2022

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Елку не рекомендуется устанавливать у выхода из помещения, иначе во время возгорания она станет непреодолимой преградой. Об этом ТАСС рассказали в МЧС России.

В ведомстве рекомендовали поставить рядом с елкой огнетушитель и разобраться в его использовании, а также не использовать легковоспламеняющиеся украшения и электрогирлянды, они должны иметь предохранитель для избежания перегрева и возгорания проводки.

"Живое дерево нельзя устанавливать вблизи батареи и обогревательных приборов. Исключите использование рядом с ней свечей и бенгальских огней", – говорится в сообщении.

Также спасатели напомнили об опасности включения гирлянды при наличии оголенных проводов, самодельных соединений и соприкосновении с металлизированной фольгой. На ночь и при выходе из дома гирлянду необходимо отключать.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объявил, что в столице усилено патрулирование природных территорий для предотвращения незаконной вырубки елей. Представитель мэрии объяснил, что в городе стартовала профилактическая акция "Ель".

Москвичам рассказали, где можно купить живую елку

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