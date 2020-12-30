Жителей столицы предупредили о гололеде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гололедица прогнозируются в столице вечером 30 декабря. Такая погода сохранится в городе до утра четверга, говорится на сайте МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в вечерние часы 30 декабря с сохранением ночью и утром 31 декабря местами в Москве ожидаются гололед, гололедица", – следует из прогноза экстренного ведомства.

В МЧС призвали автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, водителям рекомендовали избегать перестроений, обгонов, а также опережений.

Ранее подмосковных водителей предупредили о гололедице и тумане. Пешеходов попросили переходить проезжую часть в зонах пешеходных переходов, перед этим убедившись в отсутствии приближающихся авто.