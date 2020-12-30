Давид Виннер покажет селебрити без купюр в программе "Откройте, Давид"

Фото: Москва 24

Лицо с обложки глянца без макияжа, топовый рэпер с мамой на кухне, тик-токер, читающий классику, и другие герои – в новой программе Москвы 24 "Откройте, Давид" на YouTube зрители увидят селебрити без купюр и фотошопа.

Ведущий Давид Виннер побывает у звезд дома, на репетициях и съемках, задаст самые неудобные вопросы, обсудит последние новости шоу-бизнеса и покажет все, что обычно остается за кадром.

В программе нет постановочных кадров, все происходит здесь, сейчас и по-настоящему, а ведущий не просто интервьюер, а полноценный персонаж программы, "приятель" тех, к кому он приходит в гости. Его задача – вывести героя из зоны комфорта, спровоцировать на эмоции и показать таким, каким его могут не знать даже друзья и коллеги.

Первый выпуск программы уже доступен к просмотру. Съемочная группа приехала в гости к актрисе Агате Муцениеце и узнала, куда Агата сбегает по утрам из дома, на что тратит свои гонорары, как она стала защищать права женщин и продолжает ли верить в любовь?