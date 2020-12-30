Кузнецова рассказала о самочувствии уральской "девочки из шкафа"

Фото: instagram.com/anna_jurevna

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала, как себя чувствует девочка, которую полгода прятали в шкафу в свердловском Карпинске. Об этом Кузнецова сообщила на странице в Instagram.

"Она сейчас в доме ребенка в Екатеринбурге, куда ее выписали из больницы. Со здоровьем у девочки все в порядке – и это прекрасная новость. Рядом с малышкой постоянно находится волонтер. Девочка очень общительная, эмоционально отзывчивая", – говорится в публикации общественного деятеля.

По словам Кузнецовой, девочка в настоящий момент набирает вес и активно развивается. Она добавила, что уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области постоянно контактирует с руководством дома ребенка.

Детский омбудсмен уточнила, что все еще продолжается следствие по уголовному делу и решается вопрос, кто будет воспитывать девочку. "Мы внимательно следим за этой ситуацией", – заключила Кузнецова.

Ранее говорилось, что девочку выписали из больницы. Врачи стабилизировали ее состояние. На момент выписки она весила шесть килограммов.

Согласно версии следствия, жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Женщина не оформляла свидетельство о рождении и скрывала дочь от своих знакомых.

Известно, что СК предъявил обвинение женщине, которая держала дочь в шкафу на Урале.