Аналитики подсчитали индекс крабового салата

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Специалисты платформы фискальных данных "Такском" подсчитали индекс крабового салата, сообщает RT.

В декабре продукты для приготовления порции крабового салата на семью из четырех человек обойдутся в 231,92 рубля. Таким образом, по сравнению с 2019 годом цена увеличилась на 14%.

Эксперты посчитали, что крабовые палочки в необходимой пропорции стоят 99 рублей, огурцы – 34,25 рубля, яйца – 27,62 рубля, консервированная кукуруза – 61 рубль, майонез – 10,2 рубля, соль (10 граммов) – 27 копеек.

Стоимость продуктов основана на анализе более 23 миллиардов кассовых чеков.

Ранее специалисты подсчитали индекс салата мимоза. За продукты для приготовления порции салата на четырех человек придется отдать 289,75 рубля – на 3% больше, чем в прошлом году.

Для расчетов аналитики использовали классический рецепт мимозы, в который входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.