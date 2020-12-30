Ученые назвали необычный способ преодоления боли

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Ученые из Германии предложили для уменьшения боли в организме использовать холод, сообщает "Мир 24".
Одним из авторов исследования стала Елена Енакс-Крумова, которая провела эксперимент на 23 людях. В ходе исследования испытуемые подвергались воздействию электродов и сильному холоду. Ощущения участников фиксировали с помощью медицинского оборудования.
В результате авторы исследования пришли к выводу, что при воздействии сильного холода на организм человек менее ощущал электроды и наоборот. Таким образом, ученые установили, что мозг забывает о второй боли, когда возникает новая. По их мнению, данный метод можно использовать, когда противопоказаны болеутоляющие препараты.
Ранее невролог из Нью-Йоркского университета Томас Берк назвал продукты, которые могут стать триггерами головной боли.
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