В Москве начала работу комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах

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В Москве создана комиссия по защите прав граждан, проживающих в домах-интернатах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

"Ежегодно интернаты направляют дела в городские суды для возвращения дееспособности своих подопечных. Мы берем курс на то, чтобы количество успешно завершенных дел только росло. Для этого мы и создали комиссию первыми среди всех субъектов в России", – рассказал руководитель ведомства Евгений Стружак.

Он отметил, что в комиссию вошли специалисты из опеки и попечительства и организации надомной помощи, а также руководители психоневрологических интернатов и специалисты ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского". Всего в ней числятся свыше 20 человек.

Первое заседание комиссии прошло в онлайн-формате, в рамках которого участники вынесли на голосование несколько предложений. Стружак подчеркнул, что одно из них направлено на сокращение количества поданных в суд дел на лишение дееспособности проживающих в интернатах людей.

"Такие дела предложено передавать в суд только по решению комиссии. В ближайшее время участники комиссии откроют прием людей, проживающих в интернатах. Следующее заседание экспертной группы назначено на февраль будущего года", – заключили в пресс-службе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о мерах поддержки людей с инвалидностью. По ее словам, в городе работают 54 мобильные бригады, в которых работают порядка 250 человек для оказания людям с ограниченными возможностями комплексной поддержки.

В бригадах задействованы терапевты, инструкторы по адаптивной физкультуре, психологи, специалисты по массажу, социальные работники и другие сотрудники.

