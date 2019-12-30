Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

30 декабря, 20:10

Гидрометцентр прогнозирует резкие перепады атмосферного давления в Москве

общество погода город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В период между 31 декабря и 1 января в Москве прогнозируются резкие перепады атмосферного давления. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики указывают, что погоду в столичном регионе будет определять мощный атлантический циклон, который вызовет колебания атмосферного давления. "Там, где циклоны, – там пониженный фон атмосферного давления, и стоит ждать его резких перепадов", – говорится в сообщении.

Во вторник, 31 декабря, давление понизится на 15 единиц – ожидается 731 миллиметр ртутного столба. В среду, 1 января, давление вырастет более чем на 10 единиц.

Ранее Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение об опасной погоде действует до 6 часов утра 31 декабря.

Согласно прогнозам, утром 1 января в Москве будет отрицательная температура. Холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус, зато уже днем температура начнет повышаться.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 января. Похолодает примерно до 6–8 градусов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика