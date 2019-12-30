Гидрометцентр прогнозирует резкие перепады атмосферного давления в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В период между 31 декабря и 1 января в Москве прогнозируются резкие перепады атмосферного давления. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики указывают, что погоду в столичном регионе будет определять мощный атлантический циклон, который вызовет колебания атмосферного давления. "Там, где циклоны, – там пониженный фон атмосферного давления, и стоит ждать его резких перепадов", – говорится в сообщении.

Во вторник, 31 декабря, давление понизится на 15 единиц – ожидается 731 миллиметр ртутного столба. В среду, 1 января, давление вырастет более чем на 10 единиц.

Ранее Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение об опасной погоде действует до 6 часов утра 31 декабря.

Согласно прогнозам, утром 1 января в Москве будет отрицательная температура. Холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус, зато уже днем температура начнет повышаться.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 января. Похолодает примерно до 6–8 градусов.

