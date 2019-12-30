Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:33

Приложение для проверки информации о продуктах появится в России

общество

Фото: depositphotos/stockasso

В 2020 году Роспотребнадзор выпустит мобильное приложение для проверки информации о продуктах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы Анну Попову.

С помощью разработки можно будет узнать информацию о продукции по штрихкоду.

"В этом году выпустили и уже работает информационный ресурс, где можно посмотреть правила здорового питания, продукты здорового питания. В следующем году мы запускаем мобильное приложение к нему", – пояснила Попова.

По ее словам, пользователь должен навести смартфон и считать штрихкод, после чего он получит доступ к информации о продукте, в том числе увидит и результаты надзорных мероприятий.

Ранее Роспотребнадзор предложил создать банк эталонной питьевой воды. По мнению ведомства, такая мера поможет бороться с фальсификатом.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика