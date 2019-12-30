Приложение для проверки информации о продуктах появится в России

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В 2020 году Роспотребнадзор выпустит мобильное приложение для проверки информации о продуктах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы Анну Попову.

С помощью разработки можно будет узнать информацию о продукции по штрихкоду.

"В этом году выпустили и уже работает информационный ресурс, где можно посмотреть правила здорового питания, продукты здорового питания. В следующем году мы запускаем мобильное приложение к нему", – пояснила Попова.

По ее словам, пользователь должен навести смартфон и считать штрихкод, после чего он получит доступ к информации о продукте, в том числе увидит и результаты надзорных мероприятий.

Ранее Роспотребнадзор предложил создать банк эталонной питьевой воды. По мнению ведомства, такая мера поможет бороться с фальсификатом.