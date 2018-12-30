МЧС предупредило о порывистом ветре и гололедице 31 декабря

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Днем в понедельник, 31 декабря, в Москве ожидается порывистый ветер. Об этом со ссылкой на МЧС по столице сообщает Агентство "Москва".

В ночь на 31 декабря температура воздуха опустится до минус 4-6 градусов. Днем ожидается 4 градуса мороза, облачно, небольшой снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами гололедица. Опасных метеорологических явлений в столице в этот день не ожидается.

По прогнозам синоптиков, Новый год жители города встретят при 10 градусах мороза.

При этом уже с первых часов нового года будет понижаться давление и повышаться температура. Днем 1 января будет -3... -8 градусов, будет дуть ветер со скоростью 5-7 метров в секунду, пойдет небольшой снег. 2 и 3 января будет слабый мороз до -1... -6 градусов.

4 января начнется похолодание из-за распространения влияния на Московский регион зоны высокого давления. Столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов.