101-летняя итальянка трижды перенесла COVID-19

Фото: depositphotos/zimmytws

101-летняя итальянка Мария Орсингер перенесла заражение коронавирусом в третий раз. Об этом сообщает газета La Provincia di Sondrio.

Впервые COVID-19 у женщины диагностировали в феврале, когда основные очаги коронавируса находились в Ломбардии. Тогда врачи отмечали, что пожилая пациентка легко перенесла опасное заболевание. Однако спустя два месяца женщина снова сдала тест и получила положительный результат.

В сентябре Орсингер провела в больнице 18 дней, у нее была небольшая температура, но в целом женщина снова перенесла коронавирус в легкой форме. Позднее у нее обнаружили COVID-19 в третий раз.

"У нее вообще нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо, даже не потеряла аппетита", – сообщила дочь долгожительницы.

Ранее сообщалось, что ветеран Второй мировой войны Джоан Рич собрала 22 тысячи фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения Великобритании.