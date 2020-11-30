101-летняя итальянка трижды перенесла COVID-19

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101-летняя итальянка Мария Орсингер перенесла заражение коронавирусом в третий раз. Об этом сообщает газета La Provincia di Sondrio.
Впервые COVID-19 у женщины диагностировали в феврале, когда основные очаги коронавируса находились в Ломбардии. Тогда врачи отмечали, что пожилая пациентка легко перенесла опасное заболевание. Однако спустя два месяца женщина снова сдала тест и получила положительный результат.
В сентябре Орсингер провела в больнице 18 дней, у нее была небольшая температура, но в целом женщина снова перенесла коронавирус в легкой форме. Позднее у нее обнаружили COVID-19 в третий раз.
"У нее вообще нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо, даже не потеряла аппетита", – сообщила дочь долгожительницы.
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