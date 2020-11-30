В Москве за сутки госпитализировали 1 329 пациентов с коронавирусом

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В столице за сутки госпитализировали 1 329 пациентов с COVID-19. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 396 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что 12,5% среди заболевших – дети, 41,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, 11,5% – люди от 66 до 79 лет, 4,2% – люди старше 80 лет.

За последние сутки в России подтвердили 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего в России зарегистрировано 2 295 654 случая коронавирусной инфекции.

Медицинский директор сервиса "Сбер Здоровье" Владислав Мохамед Али ранее рассказал, что выход на плато по COVID-19 ожидается к середине зимы. По его словам, сейчас ситуацию осложняет холодное время года и сезонный рост заболеваемости пневмонией.