Племянница Скрипаля раскрыла название книги об отравлении в Солсбери

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

История о семье бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, написанная его племянницей Викторией, получила рабочее название "Беседа с котом". Об этом сообщает ТАСС.

Автор произведения пояснила, что во время написания книги рядом с ней постоянно находился черный кот Гарик. "Мне иногда легче поговорить с котом, который выслушает и поймет", – сказала Виктория Скрипаль.

Она добавила, что будущая книга посвящена не политике. По ее словам, читателям предложат рассказ о ходе событий и о том, как они повлияли на жизнь семьи. Виктория предполагает, что закончит книгу в феврале. "Беседа с котом" займет минимум 100 страниц.

Вместе с племянницей Скрипаля над книгой работает ярославский журналист, предложивший бескорыстную помощь. "Я ему диктую, а он воплощает. Работаем практически ежедневно, с небольшими перерывами", – призналась Виктория.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были найдены в парке Солсбери в бессознательном состоянии. Лондон заявил, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" и обвинил в этом Россию. В Москве отрицают причастность к отравлению.

Ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко призвал британские власти перестать обвинять Россию. Он подчеркнул, что после инцидента в Солсбери прошло уже девять месяцев, а правительство Соединенного Королевства до сих пор "не предоставило никаких доказательств".