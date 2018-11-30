Депутаты сдали масштабный тест по истории России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Депутаты Госдумы и студенты московских вузов приняли участие в четвертой международной акции "Тест по истории Отечества". В этом году она посвящена 25-летию Конституции РФ.
Акция проходит 30 ноября во всех регионах России, а также за рубежом – в 40 странах мира. Главная площадка проведения теста организована в Госдуме. Депутаты проверяют свои знания и в регионах. По предварительным оценкам, всего участвовать будут более 500 тысяч человек.
"Сегодняшнее событие – это общий повод еще раз задуматься о том, кто мы такие, откуда мы взялись, каким образом история каждого из нас, история наших семей связана с историей страны. Это только кажется, что все мероприятия, связанные с историей нашей страны, имеют отношение к прошлому. Они имеют отношение к будущему ", – поприветствовал собравшихся вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.
Он добавил, что без понимания мотивов поступков предыдущих поколений мы не можем двигаться вперед и достигать целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию.
Большинство участников тестирования в Госдуме – учащиеся московских вузов, в числе которых студенты РГСУ, Финансового университета, МПГУ, Дипакадемии МИД РФ и других. Тест прошли четыре депутата, в том числе глава комитета по физической культуре Михаил Дегтярев. Он отметил, что Молодежный парламент выступил с инициативой учредить Всемирный день исторического просвещения молодежи. Эта тема будет предложена мировому сообществу в ООН.
"Тест по истории Отечества" состоит из 40 вопросов, на него дается 40 минут. Задания охватывают все эпохи истории России, часть из них направлена на проверку знаний основного закона страны. Можно выбрать один из двух форматов: пройти тест онлайн на сайте проекта кдгр.рф или написать его на специальной площадке. В этом году организовано более 7500 точек во всех регионах РФ и за границей.
Международная просветительская акция "Тест по истории Отечества" проводится с 2015 года. За это время в ней поучаствовали почти 2 миллиона человек из 52 стран мира. Партнерами акции являются Российское военно-историческое общество, Военный университет Минобороны РФ, парламенты субъектов РФ и региональные молодежные парламенты. Места проведения организованы в школах, вузах, музеях, библиотеках и торговых центрах. В прошлом году всероссийский тест проводился 9 декабря.
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