В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Росгидромет направил москвичам штормовое предупреждение из-за ледяного дождя и гололедицы, которые ожидаются в столице до 15:00 30 октября. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС посоветовало водителям снизить скорость, избегать резких маневров и увеличить дистанцию. Также автомобилистам необходимо воздержаться от поездок на собственной машине, если не успели еще сменить летнюю резину на зимнюю.

Кроме того, водителям и пешеходам порекомендовали не приближаться к деревьям и шатким конструкциям.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства уже предупреждал москвичей о гололедице, мокром снеге и усилении ветра. Синоптики предупреждают, что в первый день рабочей недели возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Из-за плохой погоды жителям столицы рекомендуют воспользоваться городским транспортом. Днем, по данным метеорологов, температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов тепла. Такая же температура прогнозируется и в Подмосковье.

Погода в Москве ухудшится 30 октября