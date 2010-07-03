Около 60% москвичей берут с собой в отпуск аптечку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Почти 60% москвичей всегда берут с собой в поездки и отпуск аптечку, в которой находится базовый набор лекарств. Около 10% жителей столицы покупают все необходимые лекарства на месте, сообщает пресс-служба фармацевтической компании STADA со ссылкой на проведенное исследование.

"7% участников исследования рассказали о том, что никогда не болеют в поездках и отпусках и обходятся там без медицинских препаратов", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Отмечается, что чаще всего жители столицы покупают лекарства для поездки в офлайн-аптеках, а в интернет-аптеках препараты заказывают только 7% респондентов.

"Женщины к вопросам здоровья в поездках подходят более ответственно: 73% всегда собирают с собой в дорогу аптечку. Мужчины делают это на 20% реже", – сообщили в пресс-службе.

Согласно результатам исследования, с возрастом люди чаще заботятся о том, чтобы иметь под рукой необходимые лекарства. Только половина опрошенных в возрасте 18–24 лет всегда собирает с собой в поездки лекарства, в то время как среди опрошенных в возрасте 45 лет и старше таких уже 62%.

Ранее эксперты рассказали, чем может обернуться самолечение антибиотиками. Зачастую пациенты сами просят в аптеках антибиотики широкого спектра действия. Однако препараты назначаются врачами, они специально подбирают необходимые препараты. Подбор зависит от состояния пациента и конкретного заболевания.

По данным маркетингового агентства DSM Group, за год стоимость жизненно необходимых лекарств из ценовой категории до 50 рублей увеличилась почти на девять процентов. А это вдвое больше, чем уровень инфляции в стране.

