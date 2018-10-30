Полицию могут обязать сообщать семьям с детьми о проживающих рядом педофилах

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полицию в России могут обязать сообщать семьям с детьми о проживающих рядом педофилах. Соответствующее предложение подготовила рабочая группа при Совете Федерации по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на документ, речь идет о лицах, которые были признаны виновными в совершении преступления и понесли за это соответствующее наказание. Также предлагается создать банк данных о лицах, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также о лицах, страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией).

Кроме того, предлагается внести в банк данных информацию о лицах, имеющих две и более судимости за совершенные в совершеннолетнем возрасте преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В феврале 2018 года группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесла на рассмотрение палаты комплексный законопроект об усилении мер защиты детей от сексуального насилия. По документу, наказание для педофилов должны ужесточить до пожизненного лишения свободы.

По словам Яровой, информация о совершении таких преступлений появляется намного позже. Связано это с высокой латентностью таких преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия, отметила она. В связи с этим законопроект позволяет приостановить сроки давности по преступлениям, совершенным в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия.

В законопроекте впервые вводится ответственность за "заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей". Документ также называет отягчающим вину обстоятельством распространение порнографических материалов среди детей в интернете.

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