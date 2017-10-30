Менее половины россиян выступили за поддержку Россией ДНР и ЛНР

Фото: ТАСС/Александр Кравченко

Менее половины россиян (41 процент респондентов) выступили за поддержку Россией ДНР и ЛНР. Такой результат показал опрос Левада-центра, проведенный в сентябре​. 6 процентов опрошенных полагают, что Россия должна поддерживать в конфликте Украину и киевское правительство. Еще 37 процентов считают, что Москва никого не должна поддерживать.

"Но все-таки 41 процент поддержки ДНР и ЛНР довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли. Интерес к украинской теме сейчас значительно меньше, чем в 2014–2015 годах", – заявил эксперт центра, передает РБК.

По данным специалистов, спад интереса россиян к украинскому конфликту наблюдается с июня 2015 года. В период с мая по сентябрь доля респондентов, следящих за последними событиями на Украине, снизилась с 35 до 31 процента.

"При всем сочувствии граждан России к русскоязычному населению Украины и жителям непризнанных республик сказывается усталость общества как от конфликта между Россией и Украиной, так и от неопределенности, которая сложилась вокруг Донбасса. Люди в России не видят перспектив в решении ситуации", – считает политолог, управляющий партнер Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.

Области заявили о самостоятельности после госпереворота на Украине в 2014 году, что привело к конфликту на юго-востоке Украины. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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