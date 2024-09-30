Синоптик Вильфанд назвал сентябрь 2024 года "суперлетним" месяцем

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Средняя температура в сентябре 2024 года на европейской территории России соответствовала характерным для июня значениям. Об этом в беседе с "Интерфакс" заявил научный руководить Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешний сентября – просто суперлетний месяц. Средняя месячная температура на европейской территории соответствовала средней июньской температуре", – сказал Вильфанд, назвав сентябрь четвертым летним месяцем.

В Москве сентябрь стал рекордно жарким и солнечным, а также третьим в ряду самых сухих сентябрей за все время метеорологических наблюдений с 1780 года. Средняя температура месяца составила 17,9 градуса, что на 5,7 градуса выше нормы для сентября.

Между тем летняя погода вернется в столицу 1 октября. В целом в течение недели столбики термометров будут на 5–6 градусов выше нормы, считают синоптики.