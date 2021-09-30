Минздрав РФ рассказал о победителях розыгрыша среди привитых от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
172 победителя федерального розыгрыша призов среди привитых от коронавирусной инфекции уже получили по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.
"Процесс выплат продолжается. Следующий розыгрыш состоится 14 октября. В нем примут участие все, кто привился до этой даты", – говорится в сообщении.
В августе правительство России утвердило правила розыгрыша призов среди граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Первый этап розыгрыша прошел 15 сентября.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень вакцинации в России недостаточный, хотя для граждан была создана вся инфраструктура для проведения этой деятельности.
Песков заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: