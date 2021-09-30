Минздрав РФ рассказал о победителях розыгрыша среди привитых от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

172 победителя федерального розыгрыша призов среди привитых от коронавирусной инфекции уже получили по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

"Процесс выплат продолжается. Следующий розыгрыш состоится 14 октября. В нем примут участие все, кто привился до этой даты", – говорится в сообщении.

В августе правительство России утвердило правила розыгрыша призов среди граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Первый этап розыгрыша прошел 15 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень вакцинации в России недостаточный, хотя для граждан была создана вся инфраструктура для проведения этой деятельности.