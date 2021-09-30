Россиян предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов

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Главный риск при онлайн-заказе товаров для ремонта заключается в том, что их характеристики могут отличаться от заявленных на сайте. Об этом рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Как отметила бренд-менеджер компании Estima Елизавета Родионова, большое значение имеют фактура и тактильные ощущения. Например, пояснила она, керамогранит бывает частично гладкий и частично матовый, а такие эффекты материала лучше оценивать вживую.

"Жидкие обои тоже чаще всего после нанесения имеют фактуру – ее лучше тактильно оценить в салоне или в магазине", – объяснила эксперт.

Она также предупредила, что стоит быть осторожными при заказе стройматериалов во время распродажи, поскольку в такой период реализуются товарные остатки. Они, по словам Родионовой, могут быть из разных партий и незначительно отличаться по качеству и цвету.

В свою очередь, дизайнер по интерьеру Александра Матушкина рассказала, что все чистовые материалы лучше всегда выбирать в салонах, чтобы оценить цвет.

"Зачастую оттенок материала на мониторе или дисплее телефона очень сильно отличается от реального. Также все материалы должны сочетаться между собой, поэтому нужно не только смотреть отдельные предметы в магазинах, но и собирать все воедино", – сказала она.

В начале сентября в России зафиксировали рост цен на строительные материалы. Стоимость некоторых товаров выросла в 2–3 раза. В Минпромторге объяснили это сезонностью спроса.