Глава Приморья поручил наказать ответственных за установку гранитных скамеек

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал наказать людей, которые отвечали за благоустройство центра Владивостока. В городе появились скамейки и вазоны из черного гранита, прозванные жителями могильниками, говорится на сайте правительства Приморья.

"Последнее ваше "творчество" – скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком", – обратился Кожемяко.

Губернатор добавил, что систему благоустройства Владивостока надо переформатировать. Он поручил создать в краевой столице специальный совет по благоустройству с привлечением архитекторов, представителей власти и общественности. В частности, туда должны быть включены дизайнеры, озеленители и архитекторы, подчеркивает Кожемяко.

При этом все проекты в будущем начнут обсуждать с жителями. Руководство администрации Владивостока сможет снять с должностей всех принимавших участие в согласовании документов и установке гранитных архитектурных форм, следует из рекомендации главы Приморья.