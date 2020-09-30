Глава Приморья поручил наказать ответственных за установку гранитных скамеек

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал наказать людей, которые отвечали за благоустройство центра Владивостока. В городе появились скамейки и вазоны из черного гранита, прозванные жителями могильниками, говорится на сайте правительства Приморья.
"Последнее ваше "творчество" – скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком", – обратился Кожемяко.
Губернатор добавил, что систему благоустройства Владивостока надо переформатировать. Он поручил создать в краевой столице специальный совет по благоустройству с привлечением архитекторов, представителей власти и общественности. В частности, туда должны быть включены дизайнеры, озеленители и архитекторы, подчеркивает Кожемяко.
При этом все проекты в будущем начнут обсуждать с жителями. Руководство администрации Владивостока сможет снять с должностей всех принимавших участие в согласовании документов и установке гранитных архитектурных форм, следует из рекомендации главы Приморья.
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