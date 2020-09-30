Пропавшую два года назад женщину нашли живой в Карибском море

30 сентября, 14:47
Фото: youtube.com/TheSun
Пропавшую два года назад жительницу Колумбии Анжелику Гайтан нашли живой в Карибском море, сообщает "Экспресс газета".
Женщину обнаружили рыбаки недалеко от города Пуэрто-Колумбия на атлантической стороне страны. Ее доставили на берег для оказания медицинской помощи и дальнейшей госпитализации. Позднее Гайтан рассказала, что сбежать из дома решила из-за домашнего насилия.
"20 лет я терпела жестокое обращение. Оно началось еще при первой беременности, он меня бил, жестоко обращался со мной. Во время второй беременности насилие продолжалось, но я не могла уйти от него, потому что девочки были маленькими. Я много раз сообщала об этом, но полиция забирала его на 24 часа, и, когда он снова был в доме, нападения продолжались", – рассказала Гайтан.
В сентябре 2018 года женщина покинула дом. Она остановилась в городе Барранкилья, однако была вынуждена уехать оттуда после того, как туда приехал ее муж. Гайтан приняла решение отправиться к морю. Сейчас ее дочери собирают деньги, чтобы забрать мать.
Ранее пропавший 100 лет назад корабль нашли в Бермудском треугольнике. Корабль отправлял сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года.
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