Москва онлайн: Владимир Раевский расскажет об общепите в эпоху застоя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

1 октября в Новой Третьяковке журналист Владимир Раевский и кулинарный писатель Алексей Зимин поговорят об общепите в эпоху застоя.

Как советский бар "Яма" провалился в реальную яму? Где Иосиф Бродский заказывал пельмени? Куда ходила самая золотая молодежь? Где в Москве до сих пор готовят самые знаменитые пончики?

Владимир и Алексей выяснят, какой продукт был самым нужным и недосягаемым в советской Москве, почему еда так много значила для человека 1970-х годов и можно ли сравнить ресторанную кухню позднего социализма с нынешней.

Третьяковская галерея и телеканал Москва 24 в рамках культурно-образовательной программы к выставке "НЕНАВСЕГДА. 1968–1985" запустили специальные показы фильмов Владимира Раевского из цикла "Семидесятые".

В кинозале Новой Третьяковки демонстрируются фильмы, которые ответят на вопросы: что ели и где покупали дефицитные продукты москвичи, сколько стоили джинсы, чего боялись и над чем смеялись наши предки.

После каждого просмотра Владимир и специально приглашенный гость говорят об отдельных явлениях, характерных для эпохи застоя.

Смотрите трансляцию 1 октября в 20:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.