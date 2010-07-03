В сфере пластической хирургии произошли положительные изменения – Росздравнадзор

Фото: depositphotos/belchonock

После введения дополнительных требований к работе клиник пластической хирургии погибла только одна пациентка. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на заседании президиумов правлений "Опоры России" и ассоциации "НП "Опора".

"Когда пошел процесс в пластической хирургии, на тот момент за 1,5 месяца умерли шесть пациенток в клиниках пластической хирургии, за четыре месяца умерли, по-моему, 12 пациенток. С момента того, как изменились лицензионные требования, умерла одна пациентка, но при этом орган исполнительной власти, который выдал лицензию, выдал ее необоснованно. На сегодняшний день заявление в Следственном комитете, они возбудили уголовное дело. Больше летальных исходов нет. Я понимаю, что они возможны, но мы оборвали череду летальных исходов, которые следовали один за другим", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Мурашко отметил, что после того, как ужесточились требования к клиникам пластической хирургии, на рынке этих услуг произошли только положительные изменения.

Летом прошлого года заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору провести внеплановые проверки клиник пластической хирургии. Решение было принято на фоне участившихся случаев нарушений оказания медицинской помощи в этой сфере.

После этого вступил в силу обновленный порядок оказания медицинской помощи по профилю "Пластическая хирургия" и ужесточились требования к работе профильных медицинских организаций.



В столице набирают популярность услуги косметологов-самоучек

В августе в Москве выявили подпольную клинику пластической хирургии. Была пресечена деятельность ООО "Медицинская академия "Генезис".

