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14:32

Начался прием заявок на премию в области охраны окружающей среды

общество город экология

14:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве начался прием заявок на лучший проект комплексного устройства и на соискание премии в области охраны окружающей среды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что Москва находится в лидерах рейтинга самых динамично развивающихся мегаполисов.

"Одна из самых главных задач правительства Москвы – создание комфортной среды проживания для москвичей. Для этого привлекаются лучшие специалисты и идет непрерывный диалог с москвичами", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Эксперты определят ведущие достижения в сфере экологически чистых и энергосберегающих технологий.

Уточняется, что участвовать могут представители СМИ, образовательных экологических организаций, крупных корпораций, промышленных предприятий, а также архитекторы. Проекты должны быть реализованы не позднее чем за год до начала конкурса, они должны быть упомянуты в СМИ.

К участию в конкурсе лучших проектов приглашаются студенты профильных вузов и проектные организации. Для участия нужно представить нереализованные инициативы, которые были разработаны в прошлом или в этом году.

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общество город экология

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