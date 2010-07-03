Начался прием заявок на премию в области охраны окружающей среды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве начался прием заявок на лучший проект комплексного устройства и на соискание премии в области охраны окружающей среды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что Москва находится в лидерах рейтинга самых динамично развивающихся мегаполисов.

"Одна из самых главных задач правительства Москвы – создание комфортной среды проживания для москвичей. Для этого привлекаются лучшие специалисты и идет непрерывный диалог с москвичами", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Эксперты определят ведущие достижения в сфере экологически чистых и энергосберегающих технологий.

Уточняется, что участвовать могут представители СМИ, образовательных экологических организаций, крупных корпораций, промышленных предприятий, а также архитекторы. Проекты должны быть реализованы не позднее чем за год до начала конкурса, они должны быть упомянуты в СМИ.

К участию в конкурсе лучших проектов приглашаются студенты профильных вузов и проектные организации. Для участия нужно представить нереализованные инициативы, которые были разработаны в прошлом или в этом году.

