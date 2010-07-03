Волонтеры отремонтируют квартиру матери-одиночки, чтобы ей вернули дочь

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Волонтеры ремонтируют квартиру матери-одиночки, чтобы ей вернули дочь
Волонтеры из Подмосковья решили помочь с ремонтом квартиры матери-одиночке, передает телеканал Москва 24. Женщина получила жилье в наследство от бывшего мужа, но сейчас оно непригодно для жизни.
Четыре года Надежда живет на территории автосервиса. Другого варианта она не видит: жить в однушке с двумя братьями, их женами, их детьми и двумя своими дочерьми ее не устраивает, как и дочек.
Как объяснила корреспондентам телеканала дочь Надежды Александра, ее сестру – 14-летнюю Катю – недавно забрали органы соцзащиты. Там посчитали, что в таких условиях подросток жить не должен. А Сашу оставили, поскольку она совершеннолетняя.
Как рассказала телеканалу Москва 24 сама Надежда, она не может позволить себе сделать в квартире ремонт, так как у нее небольшая зарплата – всего 20 тысяч. Однако соцзащита поставила условие: дочь вернут в семью, если жилище отремонтируют. Об этой истории узнали волонтеры и захотели помочь женщине.
"Здесь был голый бетон. Была плесень. Была какая-то черная копоть, как будто что-то горело. И мы здесь все зашпаклевали, заштукатурили. Сейчас вот будем шкурить и, наверное, будем клеить обои либо красить", – поделился с телеканалом Москва 24 подробностями волонтер Анатолий Попов.
Ремонт волонтеры делают безвозмездно после работы и в выходные.
"Когда мы пришли, в спальне уже не было деревянного пола. Здесь еще был. Мы спросили, а где пол? Она сказала, что она сама его разобрала и вынесла на мусорку. То есть это дикий труд на самом деле", – рассказал другой волонтер Вячеслав Коваленко.
Когда работы закончат, неизвестно. Ждать еще предстоит как минимум месяц. Потом, если органы опеки назовут условия приемлемыми, дочь Надежды Катя сможет вернуться в семью.
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