В школах хотят ввести уроки обращения с огнестрельным оружием

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Госкорпорация "Ростех" предлагает Минпросвещения и школам обсудить введение уроков начальной военной подготовки. На них ребят должны обучить обращению с современным огнестрельным оружием.

"Хотелось бы вспомнить историю недалекого прошлого, когда нас еще в школе воспитывали в части культуры обращения с оружием на уроках начальной военной подготовки", – сказал на телеканале "Россия 24" индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

По его мнению, современные молодые люди должны знать устройство огнестрельного оружия.

Стратегия стимулирования продуктов и услуг, связанных с огнестрельным оружием, разрабатывается Ростехом совместно с Военно-промышленной комиссией и Минпромторгом.

В июле стало известно, что в Минприроды хотят ужесточить процедуру получения охотничьего билета, необходимого для владения оружием. В министерстве полагают, что действующие правила не гарантируют наличия нужного для охоты минимума знаний и навыков. Сейчас для получения охотничьего билета россияне должны доказать свою дееспособность, не иметь непогашенной судимости, а также быть знакомы с охотминимумом.