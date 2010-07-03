До 25 градусов тепла ожидается в столичном регионе в пятницу

В пятницу, 30 августа, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 22–24 градусов тепла, по области до плюс 25 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западный, западный со скоростью 3–8 метров в секунду.
В ближайшие дни в Москве ожидается комфортная погода, по большей части без осадков.
Локальные кратковременные дожди не исключены в воскресенье, 1 сентября. Понедельник будет без осадков.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в этом году в Москве будет теплая осень и поздняя зима. В этот раз ноябрь будет теплее обычного, учитывая предшествующие теплые месяцы. В 2019 году наступление климатической зимы будет отодвинуто как минимум на конец ноября – начало декабря.
"Погода": какая погода ожидает москвичей в выходные
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