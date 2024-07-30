Четыре мигранта попытались попасть в РФ в грузовике с дынями

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Правоохранители задержали фуру с дынями, где находилась группа нелегальных мигрантов, на пункте пропуска в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям.

По данным ведомства, при осмотре автомобиля силовики нашли внутри четверых граждан одной из республик Центральной Азии. Они спрятались в специально оборудованных местах, расположенных между коробками и дынями. В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору", а в отношении водителя – по статье "Организация незаконно пребывания в РФ иностранных граждан".

Правоохранители считают, что автомобилист из корыстных побуждений расположил мигрантов среди груза, чтобы провести их через госграницу. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что число совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло в России в прошлом году более чем в три раза по сравнению с 2022-м. На 11% выросло число тяжких действий. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить осуществление контроля за организациями, которые нанимают на работу иностранных рабочих. Он попросил руководителей регионов доложить о криминогенной ситуации в миграционной сфере в субъектах.

