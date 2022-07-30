Жителей центральной части России ожидают теплые выходные – Гидрометцентр

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ясная погода с температурой 21–30 градусов тепла ожидается в большинстве регионов Центрального федерального округа в выходные дни. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В частности, специалист спрогнозировала в субботу – 21–28 градусов, в воскресенье – 23–30 градусов.

По ее словам, начало августа также будет теплым, но возможны локальные дожди. Ночи будут прохладнее, 9–16 градусов. В понедельник, 1 августа, прогнозируется 23–30 градусов тепла. Во вторник, 2 августа, примерно такая же температура, добавила Макарова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жара вернется в Москву уже в середине следующей недели.

До этого момента погода в столичном регионе будет напоминать скандинавское лето, добавил синоптик. Температура в ночные часы будет около 10–15 градусов, а днем – не выше 23–25.

