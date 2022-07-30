Жителей центральной части России ожидают теплые выходные – Гидрометцентр

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ясная погода с температурой 21–30 градусов тепла ожидается в большинстве регионов Центрального федерального округа в выходные дни. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
В частности, специалист спрогнозировала в субботу – 21–28 градусов, в воскресенье – 23–30 градусов.
По ее словам, начало августа также будет теплым, но возможны локальные дожди. Ночи будут прохладнее, 9–16 градусов. В понедельник, 1 августа, прогнозируется 23–30 градусов тепла. Во вторник, 2 августа, примерно такая же температура, добавила Макарова.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жара вернется в Москву уже в середине следующей недели.
До этого момента погода в столичном регионе будет напоминать скандинавское лето, добавил синоптик. Температура в ночные часы будет около 10–15 градусов, а днем – не выше 23–25.
Специалисты связали погодные аномалии в мире с деятельностью человека
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: