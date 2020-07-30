Жителей Подмосковья предупредили о грозе и порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дожди с порывистым ветром ожидаются в Подмосковье в ближайшие часы с сохранением до конца суток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

На западе Московской области прогнозируют кратковременный дождь, грозу и ветер с порывами 12–15 метров в секунду. Горожан призывают обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов. Автомобилистам рекомендуют поставить машину в гараж, при его отсутствии парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Гидрометцентр продлил до вечера 30 июля желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Погода потенциально опасна из-за грозы и сильного ветра.

Днем ранее стало известно, что сильный ветер повалил почти 20 деревьев в трех городских округах Московской области – Истре, Солнечногорске и Шаховском. Упавшие стволы не повредили автомобили и не поранили людей, подтопления в регионе не зафиксированы.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что в Москве с мая по июль выпало рекордное за последние 70 лет количество осадков – 481 миллиметр. Это 70% от годовой нормы.