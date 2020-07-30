Жителей Подмосковья предупредили о грозе и порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дожди с порывистым ветром ожидаются в Подмосковье в ближайшие часы с сохранением до конца суток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
На западе Московской области прогнозируют кратковременный дождь, грозу и ветер с порывами 12–15 метров в секунду. Горожан призывают обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов. Автомобилистам рекомендуют поставить машину в гараж, при его отсутствии парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Гидрометцентр продлил до вечера 30 июля желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Погода потенциально опасна из-за грозы и сильного ветра.
Днем ранее стало известно, что сильный ветер повалил почти 20 деревьев в трех городских округах Московской области – Истре, Солнечногорске и Шаховском. Упавшие стволы не повредили автомобили и не поранили людей, подтопления в регионе не зафиксированы.
В центре погоды "Фобос" сообщили, что в Москве с мая по июль выпало рекордное за последние 70 лет количество осадков – 481 миллиметр. Это 70% от годовой нормы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: