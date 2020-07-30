Циклонический вихрь испортит погоду в Москве в выходные – синоптики

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики пообещали москвичам пасмурные и дождливые выходные, сообщает портал "Метеоновости". Воздух прогреется не выше 19 градусов тепла.

По словам метеорологов, погоду в пятницу и предстоящие выходные дни испортит циклонический вихрь, который активизировался над акваторией Балтийского моря.

Уже в ночь на пятницу, 31 июля, воздух остынет до 12–14 градусов, днем ожидается 16–18 градусов. В ночь на 1 августа будет еще прохладнее – 11–13 градусов, днем ожидается максимум 17–19 градусов.

В ночь на воскресенье, 2 августа, облачность рассеется, что приведет к еще большему понижению температуры в ночные часы – до 9–11 градусов. Днем ожидается 17–19 градусов.

В Москве с мая по июль выпало рекордное за последние 70 лет количество осадков. За три теплых месяца столица уже получила 481 миллиметр осадков, что составляет 70% от годовой нормы. За последние 70 лет такого не случалось, а наиболее близким оказался 1975 год, когда за период с мая по июль в Москве выпало 387 миллиметров осадков.

В понедельник на столицу обрушились ливни с грозой. В результате непогоды в нескольких районах Москвы образовались подтопления. К вечеру этого же дня в городе выпало почти 50 миллиметров осадков. Синоптики предупреждали горожан, что осадки сохранятся до конца недели.

