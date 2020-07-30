Актер Юрий Чурсин станет гостем "Ночной смены"

Фото: предоставлено Чурсиным

Российский актер, лауреат множества театральных и кинопремий Юрий Чурсин станет гостем программы "Ночная смена" 30 июля.

Артист известен по таким сериалам, как "Хиромант", "Из пламя и света", и фильмам "Изображая жертву", "Суперменеджер, или Мотыга судьбы", "Три мушкетера".

С артистом в эфире программы "Ночная смена" поговорят о российском кино, жизни. Она начнется в 0:40 в Instagram-аккаунтах @the_city24 и @infomoscow24.

Ранее стилист и телеведущий Александр Рогов стал гостем "Ночной смены".