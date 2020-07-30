Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на митингах в Хабаровске

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Врио губернатора региона Михаил Дегтярев заявил, что протесты в Хабаровске подогреваются гражданами иностранных государств, в том числе Грузии.

По его словам, "никаких организаторов первых акций, шествий не было". Однако "на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями".

"Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии", — сказал Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову.

Дегтярев также рассказал, что "за секунду" решил принять предложение президента РФ Владимира Путина занять должность временного руководителя региона.

"Это готовность себя реализовать, свои способности и управленческие, и человеческие", – пояснил он.

Кроме того Дегтярев сообщил, что с момента приезда в Хабаровский край занимался работой с документами. В частности, он указал, что ему удалось разобрать стопку бумаг высотой в метр.

"Я когда зашел в этот кабинет, я фотографировал, показывал стол. Здесь метр бумаг был", – заключил он.

Шнуров прилетел в Хабаровск поговорить с Дегтяревым

20 июля Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия губернатора Сергея Фургала и назначил врио депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства принимал решение, основываясь на богатом опыте законодательной активности Дегтярева, который ранее возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также учитывал мнение жителей Хабаровского края.

9 июля Фургал был задержан и доставлен в Москву, где суд арестовал его на два месяца. Чиновника подозревают в причастности к деятельности региональной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах. Вину экс-губернатор не признает.